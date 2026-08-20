Дарью Мороз сняли с молодым продюсером: у актрисы новый роман?

В Калининграде проходит фестиваль короткометражного кино "Короче". Одной из гостей мероприятия стала Дарья Мороз.

Журналисты обратили внимание, что известная актриса Дарья Мороз на фестивале часто оказывается в компании 35-летнего продюсера Ивана Яковенко. Они немало проводят времени вместе, причем как перед камерами, так и в менее формальной обстановке. Теперь в Сети ходят слухи, что у Дарьи и Ивана может быть роман, передает Woman.ru.

Известно, что у Яковенко есть своя компания, а в фильмографии продюсера такие картины как "Здесь был Юра", "Бери да помни" и "Космос засыпает". О его личной жизни ничего неизвестно, но , по некоторым данным, в прошлом году он стал отцом.

Что касается Дарьи Мороз, то после развода с режиссером Константином Богомоловым актриса предпочитает о личном не распространяться. Отметим, что пока ни Дарья, ни Иван не прокомментировали информацию о предполагаемом романе.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>