ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в ДНР.

Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий взяли Матяшево, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Село расположено югу от города Доброполье, рядом с селом Водянское, которое освободили накануне.

Бойцы группировки войск "Южная" взяли Николайполье. Село находится к юго-востоку от города Дружковка.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили населенный пункт Водянское в ДНР.