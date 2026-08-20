Пугачева была очень довольна: вскрылся жалкий поступок Киркорова

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты с 1994 по 2005 год. Артисты обвенчались в Иерусалиме в 1994 году. Но брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов).

Спустя 20 лет после развода Примадонна и вовсе заявила, что никогда не испытывала чувств к Киркорову. Мол, она просто позаботилась о сыне друзей и помогла ему добиться успеха в шоу-бизнесе. Филипп же напротив по сей день боготворит свою бывшую жену. Артист до сих пор с трепетом вспоминает, как был счастлив с ней. В своих интервью он говорит о Пугачевой только хорошие слова.

Известный музыкальный обозреватель, телеведущий Ильи Легостаева рассказал, что Киркоров всегда боготворил Примадонну. Жизнь Легостаева неразрывно связана с музыкой. Трудно перечислить все программы и ток-шоу на телевидения, к которым он приложил свои талантливые руки. Журналист также был очевидцем романа Аллы Борисовны и Филиппа. По словам Ильи, порой ему было неловко от того, что Киркоров делал ради Пугачевой.

"Алла Борисовна уже 50 лет суперзвезда, тут без лишних слов. Мы познакомились на программе о Киркорове в 90-е годы. Филипп всю программу говорил только о ней и старательно отвечал на вопросы. Его было даже немного жалко. Вот такой был этап, только о ней и приходилось говорить. Она потом сказала: "Ну что же Филечка все про меня да про меня говорит?" Но было видно, что она очень довольна", — поделился Легостаев в беседе с "Экспресс газетой".

Высказался он и об артистах которые уверяют, что Пугачева загубила их карьеры. "Тут предметный разговор нужен. Я лично не видел, чтобы кому-то она встала поперек дороги. На мой взгляд, это зависть. Часто артисты винят других в своих неудачах", — отметил музыкальный обозреватель.

Сейчас Примадонна переживает не лучшие времена, но Легостаев уверен, что ее музыка навсегда останется востребованной. "Конечно, в разные годы Пугачева была разной. Но ее золотые хиты не уйдут из нашей жизни. Сегодняшнее время я не беру, к музыке это не имеет никакого отношения", — заключил Илья.