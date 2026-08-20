Екатерина Гусева шокировала режиссера неожиданным предложением

9 июля Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет. Но кто даст?! Прославленная актриса ведет активный образ жизни, ее рабочий график расписан на месяцы вперед.

Причем артистка успевает не только сниматься в кино, но и играть в театре. Так, в Театре имени Моссовета Екатерина Гусева задействована в постановке "Бременские музыканты". Причем артистка исполняет там роль Атаманши. Для многих фанатов этот образ стал потрясением, потому что Гусеву привыкли видеть скромной положительной героиней.

В новом интервью Екатерина призналась, что растерялась, когда ей предложили такую роль, но потом с головой окунулась в материал и получает от него удовольствие. "Отсмотрела все фильмы и мультфильмы, все экранизации "Бременских музыкантов". А потом схватилась за либретто, которое принес режиссер Евгений Жозефович Марчелли, и мне пришла в голову идея, что Атаманша – это сбежавшая королева. Режиссер сначала был в шоке, но потом мое предложение принял", - сообщила Гусева aif.ru.

Меж тем актриса готовится к празднованию юбилея. Торжество запланировано на осень. 31 октября состоится сольный концерт артистки. "Для меня сейчас это главное событие жизни. Сцена Государственного Кремлевского дворца — вершина, на которую я взойду с теми, кто шел со мной рядом все эти годы. Меня переполняют чувство благодарности и любви!.. Позволю себе быть не просто артисткой, а женщиной, которая оглядывается на свой путь и чувствует себя такой счастливой! Этот сольный концерт — мое "спасибо" судьбе", - призналась Екатерина.

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