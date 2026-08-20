Путин приехал в Архангельский собор Кремля: там ранее обрели мощи Дмитрия Донского

Владимир Путин в четверг прибыл в Архангельский собор Московского Кремля. Ранее там были обретены мощи Дмитрия Донского.

Глава государства принимает участие в молебне.

Мощи Дмитрия Донского обнаружили в начале лета в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ. Специалисты подтвердили, что они принадлежат именно благоверному великому князю.

Несколько фрагментов переданы для почитания верующим. Как сообщили в РПЦ, останки сохранились почти полностью, за исключением левой пяточной кости.