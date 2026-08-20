Песков эмоционально отреагировал на вопрос о встрече Путина и Канье Уэста

Канье Уэст в октябре даст два концерта в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в понедельник. Самые дешевые и самые дорогие билеты на выступления американского рэпера раскупили буквально за пару часов.

Почти сразу же с новостями о приезде в Россию Уэста появились сообщения и о возможной встрече с Владимиром Путиным. Об этом якобы мечтает сам рэпер.

Сегодня точку в этих обсуждениях поставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Помилуйте. Это не наша тематика. Это не Москонцерт, это Администрация Президента", - так он ответил на вопрос, может ли Путин встретиться с Уэстом.

А вот других американских гостей в Москве всегда ждут. Речь идет о спецпредставителях Трампа Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые несколько раз прилетали в Россию и встречались с президентом для обсуждения украинского урегулирования. Дмитрий Песков пояснил, что они всегда желанные гости, но точные даты визита пока не запланированы.