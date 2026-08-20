Собянин: 12 новых высокотехнологичных производств построено в Москве с января

В Москве с начала года построено 12 высокотехнологичных производств. Как отметил в социальных сетях мэр Сергей Собянин, власти расширяют современную промышленную инфраструктуру во всех округах столицы.

В новые проекты инвесторы вложили более 50 миллиардов рублей, а город получил еще почти шесть тысяч рабочих мест.

Кроме того, до конца года в мегаполисе откроют современные предприятия по выпуску фармацевтической, электронной, косметической, упаковочной и пищевой продукции, а также новые промышленные технопарки и логистические комплексы.