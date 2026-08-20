"Не выдерживаю и вспыхиваю": Олеся Железняк рассказала о проблемах с красавицей дочкой

У звезды сериала "Сваты" Олеси Железняк в единственном и прочном браке с актером Спартаком Сумченко четверо детей, младшему из которых 13 лет. Двое ребят учатся в школе, старший — 23-летний Савелий окончил Щукинское училище, а единственная дочь — 19-летняя Агафья еще студентка, она тоже мечтает стать актрисой.

В новом интервью Олеся Железняк призналась, что с единственной наследницей у нее возникли проблемы. "Она ко мне не прислушивается, все делает по-другому. Любой совет воспринимает в точности до наоборот. Стараюсь не реагировать, но иногда не выдерживаю и вспыхиваю. Мне кажется, девочки в целом сложнее и изобретательнее. Но при этом я безумно благодарна богу за возможность быть мамой и дочки, и сыновей", - рассказала Железняк.

Каждый день актриса сталкивается с самыми разными вызовами: школа, подготовка в институт или выпуск. И это Олеся еще не говорит о младших детях. "Честно говоря, сложно мне даются их домашние задания, порой даже в дневник заглянуть нет сил", - призналась артистка.

У семьи есть определенные традиции. Они стараются вместе проводить праздники и путешествовать, а также посещать по воскресеньям храм. "Я часто бываю на гастролях, вижу усадьбы Чехова, Чайковского, хочется привезти детей, показать им нашу удивительную землю, но пока не получается", - с горечью отметила Олеся.

Актриса призналась, что вообще "за любой кипиш", передает "Теленеделя". "Даже когда во время спектакля кто-то забыл текст или что-то идет не по плану, мне это нравится. Я люблю импровизацию и в жизни, и на сцене, и в кино", - заключила артистка.

Отметим, что в Сети дочь Олеся Железняк Агафью зовут красавицей после того, как увидели новое фото наследницы актрисы.

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