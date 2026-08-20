Ирина Розанова не смолчала о происходящем с Михаилом Ефремовым: "Мы вчера собрались"

Михаил Ефремов вышел из колонии больше года назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а весной 2026-го вернулся к работе в театре. Руку помощи коллеге протянул Никита Михалков. Режиссер взял актера в труппу своего театра.

Первой работой Ефремова после освобождения стал спектакль "Без свидетелей", в котором он сыграл вместе с Анной Михалковой. Сейчас идет подготовка новой постановки. Об этом рассказала Ирина Розанова. Она поделилась новостями о происходящем с Ефремовым.

По словам народной артистки России, Михаил Олегович полностью восстановил актерскую форму. Скоро зрители увидят его в спектакле "Васса Железнова".

"Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать, фонтанирует идеями. Мы вчера собрались командой", — заявила Розанова в беседе с "Пятым каналом".

В постановке "Васса Железнова" по пьесе Максима Горького помимо Ефремова будут задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Михаил Пореченков. Режиссером выступает Никита Михалков.

Напомним, в 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к семи с половиной годам колонии. В марте 2025 года суд удовлетворил его прошение об УДО.