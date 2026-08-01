Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Сезон Девы напоминает о делах, которые вы долго откладывали. Наведите порядок в шкафу, расписании или рабочих задачах - с музыкой и без лишнего драматизма все пойдет легче.

Тельцы

Творческие проекты и личные радости могут получить новый импульс. Если появится идея для хобби, свидания или красивого дела, не откладывайте ее только потому, что "не время".

Близнецы

Дом и пространство вокруг вас просят обновления. Перестановка, идеи для интерьера, разговор о ремонте или вопрос недвижимости могут сдвинуться, если начать с малого.

Раки

День легкий для общения. Вы сможете найти нужные слова даже там, где раньше терялись, поэтому хорошо писать, договариваться, искать работу или собирать портфолио.

Львы

Солнце уходит из вашего знака, но денежная тема остается активной. Возможны приятные бонусы, идеи для заработка или понимание, как выгоднее использовать свои сильные стороны.

Девы

Солнце входит в ваш знак, и впереди начинается ваш месяц силы. Сегодня важно не требовать от себя идеальности, а спокойно почувствовать, куда хочется двигаться дальше.

Весы

Вам может захотеться меньше публичности и больше тишины. Это нормально: иногда нужно отойти в сторону, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему активному этапу.

Скорпионы

Друзья, встречи и легкая социальная жизнь могут стать настоящей поддержкой. Не отказывайтесь от приглашений: общение сегодня поможет выдохнуть и почувствовать себя живее.

Стрельцы

Рабочая тема может порадовать перспективами. Возможен серьезный разговор, шанс продвинуться, новая задача или идея, которая поможет сделать рывок вперед.

Козероги

Учеба, курсы и новые горизонты выходят на первый план. Подумайте, какие знания пригодятся осенью, и присмотритесь к тому, что расширяет ваши возможности.

Водолеи

Финансовые дела могут показать прогресс. Если хочется потратиться на летние радости, не ругайте себя, но выбирайте то, что действительно принесет удовольствие.

Рыбы

Личная жизнь выходит на первый план. День подходит для признаний, флирта, знакомств и долгих разговоров, после которых становится теплее на душе.