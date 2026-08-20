Стали известны подробности крупного пожара в Серпухове

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошёл в трёхэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Эвакуированы 50 человек.

ЧП произошло накануне вечером в Коммунистическом переулке. Пожар вспыхнул на третьем этаже. И быстро перекинулся на кровлю. Была угроза, что пламя доберётся до квартир на первом и втором этажах. Но этого удалось не допустить. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины будут установлены после пожарно-технической экспертизы.