"Меня раньше не было, а сейчас я есть": Лариса Гузеева рассказала, что вернуло ее к жизни

Лариса Гузеева не скрывает, что после смерти матери лишилась самого главного. Но недавно она снова обрела любовь и желание жить.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лариса Гузеева выложила фотографию собак и выступила с пронзительным признанием. По ее словам, именно домашний питомец вернул ей любовь к жизни.

"Если выдохлись от одиночества, отчаялись, неприкаянны, но в вас есть жизнь и желание жить (это обязательно), бегите в любой приют и найдите своего любимца. Любого. Любого! Он вас воскресит. Оживит. Залюбит. Прямо сейчас идите и не думайте ни о каких сложностях. Меня раньше не было, а сейчас я есть", - призналась Лариса Гузеева.

Не так давно актриса обзавелась маленькой собачкой, которой дала кличку Жужа. В своей питомице Гузеева души не чает. Она берет ее даже на работу. "Как интересно с нами играет Жизнь: я не то, чтобы собак не любила- я их не замечала. Было кого любить. А когда главная любовь моей жизни ушла- я провалилась в чёрное. И вот однажды… однажды ко мне пришла моя Жужа и принесла с собой ЛЮБОВЬ и жалость абсолютно ко всем животинкам. И я засчастливилась", - рассказала артистка.

А еще Лариса Гузеева убеждена, что нужно рожать больше детей. Актриса не раз сокрушалась, что у нее есть только сын и дочь. Отметим, что не так давно артистка стала бабушкой. Дочь Ольга родила ей внучку, которую назвали Евой.

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