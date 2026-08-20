Путин счел чудесным обретение мощей Дмитрий Донского

Владимир Путин сегодня посетил Архангельский собор Кремля, где ранее были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Президент установил в подсвечник зажженную свечу, после чего принял участие в молебне. По окончании богослужения российский лидер прошел между гробницами к захоронениям царей двух династий - Рюриковичей и Романовых. Путину показали раку с мощами Донского. Их обретение президент назвал уникальным и чудесным открытием.

Мощи князя обнаружили у южной стены храма во время реставрационных работ. Антропологи уже провели экспертизы и подтвердили подлинность и сохранность останков. Дмитрий Иванович был прозван Донским за победу над Мамаевой ордой на Куликовом поле почти 650 лет назад. Именно с нее началось освобождение Руси от многовекового татаро-монгольского ига.