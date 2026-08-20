Люди шарахались от 54-летней солистки Reflex: "Боже, что с ней?"

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон на днях выступила в Омске. Образ звезды неожиданно вызвал бурное обсуждение в Сети, и далеко не все отзывы были положительными.

Поклонники культовой группы нулевых вместо самого выступления вокалистки были озадачены ее внешностью. Ирина появилась на концерте в эффектном белом мини-платье, которое дополнила воздушной полупрозрачной накидкой. Наряд был сногсшибательным и невероятно шел певице.

Однако впечатление от образа сильно подпортил макияж Нельсон. Визажист так старался выделить глаза артистки, что в итоге насыщенный smoky eyes выглядел как накладки. Объемная прическа лишь сильнее подчеркнула этот эффект.

Смелый бьюти-образ знаменитости перетянул на себя все внимание публики. Зрители буквально шарахались от сцены, увидев Ирину. Когда видео с концерта опубликовали в Сети, пользователи начали активно спорить о том, что стало с внешностью звезды.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Многие просто не узнали Ирину, другие же уверяют, что Нельсон выглядит прекрасно, а проблема заключается в неудачном сценическом макияже, который визуально изменил форму глаз и сделал лицо звезды непривычным.

"Боже, что с ней?"; "Такая красавица и такой усатый макияж"; "Я была на концерте, прям у сцены, аж отпрыгнула, увидев это вблизи"; "А что у нее с глазами? Вставные?"; "Похоже, с нее уже хватит"; "Визажист испортил такую красавицу!" – пишут удивленные люди.