Россия высоко ценит усилия всех государств, которые искренне пытаются помочь урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал в четверг, 20 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, стран, стремящихся поспособствовать восстановлению мира на Украине, немного, однако "тем важнее и ценнее их усилия".

Однако, несмотря на старания России и других государств, предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования сейчас нет, признал Песков. Он списал это на позицию киевского режима, который всячески саботирует переговорный процесс. Тем не менее, специальная военная операция продолжается — динамика на фронтах хорошо известна.

Политик также отметил тренд на усталость от поддержки Украины, наметившийся в западных странах. Тем не менее, некоторые спонсоры киевского режима делают все, чтобы его купировать: "В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность — технологическую, техническую и так далее".

Среди тех, кто продолжает "всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны", Дмитрий Песков назвал Великобританию, сообщает ТАСС.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров предупреждал, что Россия вправе рассматривать признание Великобритании в вовлеченности своих ракетных войск в удары по российским объектам как признание прямого участия в войне. Политик отмечал, что ему "жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца".

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий на Украине, поскольку в это время из страны "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".