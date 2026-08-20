Для получения защиты в Евросоюзе украинские граждане должны подтверждать, что не уклоняются от мобилизации, причем это требование распространяется и на женщин. Об этом в четверг, 20 августа, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Как уточнил чиновник, ссылаясь на августовское решение Совета ЕС о продлении временной защиты, "мы не делаем различий между мужчинами и женщинами, в том числе в том, что касается исполнения воинской обязанности, если ей подлежат как мужчины, так и женщины".

При этом Ламмерт подчеркнул, что в настоящее время практическая реализация принятых в этой части правил находится в руках отдельных членов ЕС, поэтому Брюссель разослал им разъяснения относительно правоприменительной практики, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что коррективы в Директиву о временной защите, прорабатываемые Еврокомиссией, предусматривают предоставление такой защиты лишь тем гражданам Украины, которые не подлежат мобилизации. На этом фоне в Польше объявили, что "разъезжающие на роскошных автомобилях" и нарушающие общественный порядок граждане Украины подлежат депортации.

Глава федерального правительства Германии Фридрих Мерц призвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского сделать все необходимое для того, чтобы украинцы не выезжали за пределы своей страны. Канцлер ФРГ подтвердил намерение ужесточить условия помощи мигрантам — это полностью лишит часть беженцев с Украины пособий.