Высоцкая выставила полуголого 89-летнего Кончаловского: вот что произошло

Народному артисту России Андрею Кончаловскому 20 августа исполнилось 89 лет. Юлия Высоцкая решила поздравить мужа публично и выставила на своей странице в соцсети нежное архивное фото.

На снимке актриса запечатлена в крепких объятиях мужа. Звезда театра и кино позирует в коротком белом платье, а Кончаловский предстал раздетым по пояс, наготу он скрыл, прижав к себе возлюбленную.

"Моя опора, мой самый близкий друг, мой учитель, моя любовь! Здравствуй!" — подписал снимок Высоцкая.

Поклонники семьи режиссера пришли в восторг от кадра. Люди оставили десятки сообщений, и все они комплиментарные.

"Какие же вы необыкновенные, как единое целое, которое невозможно даже пополам разделить"; "Счастья и здоровья на долгие лета!"; "Чудесная пара!"; "Крепкого здоровья и гармонии Андрею Сергеевичу и счастья вашей семье!"; "Как мило! Прекрасная пара, потрясающие артисты!" — высказались пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через 20 лет они обвенчались. Ведущая стала пятой женой режиссера. Пара воспитывает двоих общих детей – дочь Марию и сына Петра.

Но, оказывается, несколько лет назад в звездной семье произошло пополнение. Актриса призналась, что у них есть еще одна дочь. Высоцкая рассекретила ребенка в интервью Лауре Джугелия. Звезда кино сообщила, что девочку удочерили. Однако как давно это случилось, Юлия не уточнила.