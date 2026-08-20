"Стремительно подходит к финалу": жена Игоря Петренко, актриса Кристина Бродская, сообщила о конце

Кристина Бродская выступила с объявлением. Известная актриса сообщила о конце и начале нового.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кристина Бродская порассуждала о том, что лето подходит к концу и начинается новый жизненный этап.

"Лето — это маленькая жизнь, и, как любая жизнь, оно стремительно подходит к финалу. Август уже перевалил за середину: вечера становятся прохладнее, а в воздухе витает едва уловимая ностальгия", - отметила актриса.

Супруга известного актера Игоря Петренко поделилась планами. "Скоро всё закружится в новом ритме. Дети снова сядут за парты — с новыми тетрадками, новыми целями и новыми мечтами. А для нас открывается новый творческий сезон: бесконечные репетиции, поиск образов, подготовка к спектаклям, волнение перед премьерами и долгожданные гастроли. Впереди — новые кинопроекты, съемочные площадки и истории, которые мы будем рассказывать со сцены и с экранов", - сообщила Кристина.

Бродская с оптимизмом смотрит в будущее. "Это время сбора сил и воплощения идей. Лето уходит, но оно дарит нам энергию для нового рывка. Вдохновения нам всем, ярких ролей и громких премьер! До встречи в новом сезоне", - обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, Игорь Петренко и Кристина Бродская оформили отношения в 2016 году. 13-летняя разница совсем их не смущала. "В какой-то момент он сам многое решил для себя в наших отношениях, я это почувствовала и пошла за ним. Наша любовь возникла гораздо позже, не с первого взгляда", - говорила впоследствии актриса.

В настоящее время Кристина Бродская и Игорь Петренко воспитывают троих дочерей. Живут они в Санкт-Петербурге.

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