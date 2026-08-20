Тело бас-гитариста "Кукрыниксов" Дмитрия Оганяна нашли с отрубленной рукой на набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался бас-гитарист рок-группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян. Ему было 45 лет.

Как сообщает 78.​ru, тело музыканта обнаружили на набережной у пруда на Мичманской улице. Рядом лежала отрубленная кисть руки и топор.

Все обстоятельства трагедии, а также причина смерти Оганяна выясняются. Родственники музыканта комментариев не дают.

По данным Baza, перед гибелью басист пришел с топором в порт на Васильевском острове. Он сам отрубил себе левую кисть, после чего отправился в воду. Возле берега, где обнаружено тело, найдена и обувь музыканта.

Дмитрий Оганян выступал в группе "Кукрыниксы", которую основал Алексей Горшенев — младший брат лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, почти 20 лет — до самого распада коллектива в 2018 году. После этого басист начал играть в группе "Бригадный Подряд" под псевдонимом "Вагон".

У Огаяна осталось трое детей: двое маленьких, которым 3 и 5 лет, и старший ребенок от предыдущего брака.