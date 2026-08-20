Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый в небе над Латвией 14 августа, принадлежал Украине. Об этом рассказали в четверг, 20 августа, в Министерстве обороны прибалтийской страны.

Глава ведомства Райвис Мелнис подчеркнул, что такие дроны, залетая на территорию Латвии, "могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать", поскольку нет гарантий, что БПЛА упадет в безлюдной местности.

В Североатлантическом альянсе после инцидента 14 августа подтвердили, что натовские истребители поднимались на перехват неизвестного беспилотника в небе Латвии, напоминает ТАСС.

Примечательно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается использовать появление в европейском воздушном пространстве дронов против России без оглядки на реальную принадлежность этих БПЛА. Политик утверждала, что именно Россия наряду с Беларусью несет ответственность за беспилотники, которые "угрожают жизни и здоровью граждан ЕС на восточном фланге".

Урсулу фон дер Ляйен не смутило то, что уже неоднократно подтверждалась вина киевского режима в появлении таких дронов в Европе. В частности, в мае Министерству обороны Украины пришлось просить прощения у эстонских властей за такой инцидент. Таллин поставил Киеву на вид, что "использовать наше воздушное пространство могут только наши союзники", тогда как "Украина такого разрешения не запрашивала".