Биометрия на границе не впустила в Россию 70 тысяч мигрантов

Биометрическая система на пограничных пунктах пропуска в России помогает выявлять иностранцев и лиц без гражданства, которые после запрета на въезд покинул нашу страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно.

Как рассказала в четверг, 20 августа, официальный представитель российского МВД Ирина Волк в своем MAX-канале, система, разработанная правительством Москвы, позволяет идентифицировать иностранных граждан непосредственно во время прохождения пограничного контроля сразу по двум параметрам — по фотографии и отпечаткам пальцев.

С 1 декабря 2024 года эксперимент по использованию этой системы проводится в аэропортах московского транспортного авиационного узла Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в пункте пропуска Маштаково Оренбургской области. С 1 мая 2025 года к ним присоединился международный аэропорт Внуково.

За период эксперимента через перечисленные пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию.

В июне 2026 года подобными системами дополнительно оснастили еще 11 пунктов пропуска в различных российских регионах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что указанная система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен в России — "кто находится в контрольном списке так называемом". Глава межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики Дмитрий Медведев, оценив сбор биометрии в Шереметьево, подчеркивал, что "это выглядит, в общем, вполне убедительно".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что количество статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта из России, вырастет более чем вдвое — до 45. В частности, иностранцев предлагается выгонять из России за дискриминацию и неповиновение пограничникам.