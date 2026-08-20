Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе и приложился к мощам Дмитрия Донского

Мимо Царь-пушки через Соборную площадь Московского Кремля президент направляется в Архангельский собор на молебен. Именно здесь совсем недавно археологи обнаружили останки князя Дмитрия Донского, что подтвердили сразу несколько экспертиз. Удалось установить, что на момент смерти ему было от 30 до 45 лет. На лобной кости - следы от удара. Но не смертельного. А ткани и скелет, которые отлично сохранились, говорят о том, что Дмитрий Донской был человеком мощного телосложения. Князь-воин, как его охарактеризовали ученые.

"В летописи только две строчки. О том, что он преставился, был перенесен в собор и был погребен. А вся та информация, которую мы вам даем, получена археологическими и антропологическими методами. Это наша экспертиза. Наши исследования", - говорит Николай Макаров, вице-президент РАН.

Для православных верующих обретение святыни - событие действительно уникальное. Мирскими словами - сенсация, которая больше похожа на чудо. Во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля просела одна из плит пола. Ученые решили заглянуть под нее, обнаружив у южной стены храма три белокаменных саркофага.

Дмитрий Донской жил почти 700 лет назад. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. А образ князя на протяжении столетий вдохновлял российских воинов на ратные подвиги. Теперь же по снимкам черепа и образцам ткани ученые смогут получить примерную реконструкцию лица князя, причисленного Русской православной церковью к лику святых в 1988 году. В год тысячелетия крещения Руси.

"Будем молиться святому благоверному князю, чтобы он предстательствовал пред Господом. И спросил у спасителя нашего защиты Отечеству нашему, крепости духа нашему народу и самое главное - единства всех нас. Потому что в единстве народа нашего и заключается его непобедимая сила, которая помогла пройти стране через тяжелейшие исторические испытания", - сказал патриарх Кирилл.

На 6 сентября запланирован Крестный ход в честь этого знаменательного события. Примечательно, что 6 сентября 1943 года от фашистов были освобождены Славянск и Краматорск. Считается, что 8 сентября - по старому стилю - произошла Куликовская битва. А сейчас эта дата отмечается как День освобождения Донбасса.

"Это только подкрепляет все самые значимые основы нашей истории", - отметил Владимир Путин.

Частички мощей князя Дмитрия Донского по решению Русской православной церкви будут направлены в главные храмы страны. А также в зону специальной военной операции, где для многих наших бойцов этот святой является защитником и покровителем.