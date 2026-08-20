Путин поручил работать над укреплением ресурсной базы ядерного топлива

Владимир Путин назвал Россию единственной страной в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И к тому же соблюдает высокие стандарты безопасности и надежности АЭС. Президент провел совещание по развитию атомной отрасли.
В экспортном портфеле "Росатома" - 28 энергоблоков по всему миру. Еще 17 договорились построить в 6 странах. Владимир Путин поручил работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива. И быть готовыми серийно собирать типовые энергоблоки для больших и малых АЭС.
Кроме того, в условиях высокой конкуренции необходимо постоянно повышать безопасность и экономическую эффективность атомной генерации. Для этого широко применять многократное использование топлива. Немаловажно готовить высококвалифицированные кадры для отрасли. А еще - строить больше станций внутри страны.
"В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал президент.