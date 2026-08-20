Путин поручил работать над укреплением ресурсной базы ядерного топлива

Владимир Путин назвал Россию единственной страной в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И к тому же соблюдает высокие стандарты безопасности и надежности АЭС. Президент провел совещание по развитию атомной отрасли.

В экспортном портфеле "Росатома" - 28 энергоблоков по всему миру. Еще 17 договорились построить в 6 странах. Владимир Путин поручил работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива. И быть готовыми серийно собирать типовые энергоблоки для больших и малых АЭС.

Кроме того, в условиях высокой конкуренции необходимо постоянно повышать безопасность и экономическую эффективность атомной генерации. Для этого широко применять многократное использование топлива. Немаловажно готовить высококвалифицированные кадры для отрасли. А еще - строить больше станций внутри страны.