Собянин: С 1 сентября четверть школьников России будут работать с сервисами МЭШ

Тихие, комфортные, красивые. К электробусам москвичи привыкли быстро и оценили по достоинству. Новый вид транспорта появился в столице в 2018 году. Для завода "Камаз" этот проект стал вызовом, с которым коллектив предприятия успешно справился. Помогли опыт - первый автомобиль с конвейера сошел 50 лет назад - и новые компетенции, научно-технический центр тесно сотрудничает с правительством Москвы.

"Наша работа построена в постоянном мониторинге. Москва - это очень требовательный потребитель. Соответственно, у нас практический каждый день может прилетать обратная связь. Сами пассажиры участвуют в улучшении транспортной работы. Отзывы постоянно сыпятся в Департамент транспорта Москвы", - отметил Владимир Нагорнюк, начальник конструкторского отдела по производству автобусов.

У первой модели запас хода был около 40 километров, а зимой работал топливный отопитель. Но все равно это был прорыв. Крупный заказ Москвы позволил "Камазу" получить средства на развитие проекта. И сегодня электробусы способны проехать 120 километров, а это уже несколько рейсов без подзарядки при том же весе батареи. В салоне появились электрическая климатическая установка, раздельная для водителя и пассажиров, информационная подсветка дверей, сообщающая о завершении посадки. Да и сами двери теперь открываются наружу и не съедают пространство. И работы по улучшению продолжаются.

"Сегодня электробус, который здесь производится, является лучшим в Европе и, конечно, лучшим в нашей стране. 2,5 тысячи машин обслуживают миллионы пассажиров. Отдельные направления - это, конечно, наши совместные разработки с точки зрения конструкторских бюро, совместных предприятий в Москве, создание единой экосистемы. И в целом, конечно, машиностроительный холдинг, в котором сотрудничество "Камаза" с Москвой дает большую синергию", - отметил Сергей Собянин.

В производстве электробусов принимают участие предприятия Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Москвы - всего более чем из 30 регионов. Создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест. Также, при поддержке "Камаза" удалось фактически возродить автозавод "Москвич".

Является столица и крупнейшим заказчиком коммунальной техники, которую производят на базе машин, выпускаемых в Набережных Челнах. Рождение автомобиля похоже на маленькое чудо. Буквально на глазах из тысяч деталей появляются кабины и кузова. На главном сборочном конвеере работают более 100 роботов. Автоматизация производства около 80 процентов. Каждые 5-6 минут с конвейера сходит новый автомобиль.

Как уточнил Сергей Собянин, развитие транспортного машиностроения обеспечивает технологический суверенитет страны в этой важнейшей отрасли и поэтому является одним из приоритетов народной программы "Единой России". Как и другой ее базовый пункт - качественное образование для всех, независимо от места проживания. Свой вклад в решение этой задачи вносит и столица. Все больше регионов используют сервисы "Московской электронной школы" - "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Библиотека МЭШ", "Портфолио учащегося и учителя".

В Набережных Челнах Сергей Собянин посетил полилингвальную гимназию "Адымнар-Чаллы". Более 1000 ребят учатся здесь на русском, татарском и английском языках. Московская электронная школа здесь, как и во всех учебных заведениях Татарстана, - незаменимый помощник.

"В этом году уже с 1 сентября четверть всех школьников страны будут работать с этой программой по поручению президента. Мы 10 лет работаем над этой системой, создавали электронную библиотеку. Она сегодня одна из самых крупнейших в мире, и сервисы самые продвинутые – в государственной системе ее аналогов нет. Самое главное – чтобы мы вместе с вами дальше ее развивали. По предложению ваших школьников, преподавателей 16 опций уже внедрили, вы о них мне говорили. Мы внедрили буквально за несколько лет и дальше продолжаем развивать", – сказал Собянин.

Столичное правительство обеспечивает сервисом "Московская электронная школа" российские регионы с 2022 года. Сервисами МЭШ сейчас пользуются, помимо Татарстана, в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Калужской, Московской и Тюменской областях. А с 1 сентября подключатся еще пять регионов. Удачный опыт начинают использовать и в колледжах.