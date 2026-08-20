Украинские антикоррупционные органы продолжают атаку на ближнее окружение Зеленского

В зале суда - бывший нардеп Максим Микитась. Проворовался при строительстве складов для хранения боеприпасов ВСУ, поучаствовал в рейдерских захватах предприятий в Киеве. Именно в его офис привезли в мешках незаконно обналиченные деньги. Они предназначались для выкупа другого казнокрада - экс-министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко. НАБУ рассказывает, насколько крупный бизнес пыталось отжимать у владельцев окружение Зеленского: "Стоимость незаконно захваченных осенью 2025 года активов предприятий составила более 248 миллионов гривен. А в мае 2026-го была попытка присвоить объекты стоимостью 207 миллионов гривен. Также преступники хотели получить контроль над недвижимостью стоимостью полмиллиарда".

В преступную группу входили бывший нардеп Максим Микитась, пока еще действующий депутат Рады Вадим Столар и экстренно уволенная замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Из новых опубликованных пленок НАБУ становится понятна схема, как у законных владельцев отбирали предприятия. Хакеры за гонорар вносили в госреестр фиктивные правки. Когда настоящие владельцы обращались в антирейдерскую комиссию Минюста, их жалобы отклонялись. За этим стояла как раз Мудрая. Далее Печерский суд узаконивал смену собственников. Но в случае с недвижимостью на полмиллиарда гривен схема с Минюстом дала сбой. Подельники занервничали.

Специальная антикоррупционная прокуратура запросила для Микитася арест с возможностью выхода под залог в 200 миллионов гривен. Это примерно четыре с половиной миллиона долларов. Сумма вполне посильная для тех, кто украденную валюту считает мешками.

Еще один фигурант коррупционного скандала депутат Вадим Столар в Лондоне общался с экс-главкомом Залужным. Накануне он выехал за границу, утверждают украинские СМИ. Западные спонсоры режима весьма лояльно относятся к казнокрадству на Украине. Сами тоже кормятся на откатах, а продолжению конфликта коррупция не такая уж и помеха. А потому англо-саксонские СМИ практически не отреагировали на публикацию очередной порции компромата на ближайшее окружение Зеленского. Вскользь упомянули, но не осудили.

Чьи интересы отрабатывают эти СМИ - очевидно. Но, если читать между строк, то, например, Financial Times называет уволенную чиновницу не просто одной из многочисленных замов его администрации, а главной помощницей. Сама Ирина Мудрая при этом заранее подстраховалась: заявила, что преступления она совершала по указанию неких лиц в офисе Зеленского.