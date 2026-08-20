Украина не запрашивает у Евросоюза средства противовоздушной обороны (ПВО) в рамках программы военного финансирования на 90 миллиарда евро. Об этом рассказал в четверг, 20 августа, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Как уточнил европейский чиновник, киевский режим просит не оборонительные средства, а только ударные вооружения, включая БПЛА и ракеты.

Уйвари подтвердил, что Киев "имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно", однако "пока все запросы Украины были сосредоточены только на беспилотниках, ракетах и самолетах".

При этом лишь двумя неделями ранее другой официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявляла, что "Украина срочно нуждается в средствах ПВО", поэтому Брюссель призывает "все страны ЕС, которые имеют запасы [противоракет ПВО], дать Украине доступ к ним" (цитаты по ТАСС).

Киевский режим продолжает теракты в отношении гражданских объектов и мирного населения и оправдывает их тем, что атакуемые склады якобы использовались для поставок оружия и военной продукции российским бойцам. Однако в Кремле подчеркивали, что это ложь, в действительности украинские националисты бьют по мирным целям, поскольку "в этом террористическая сущность киевского режима".