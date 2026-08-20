Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра

Министерство транспорта России выступило с инициативой корректировки правил проведения техосмотра транспортных средств.

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий проект постановления кабмина, в случае принятия изменений организация, проводящая техосмотр, сможет проверить автомобиль в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если окажется, что машина внесена в соответствующий список, техосмотр будет действовать год для машины моложе пяти лет и полгода в ином случае.

Также перед началом проведения ТО оператор должен будет проверить не только VIN-номер автомобиля, но также государственный регистрационный номер, марку и модель машины. При несоответствии этих данных тому, что значится в документах на автомобиль, в оказании услуг должно быть отказано.

По действующим в России правилам проходить техосмотр требуется при смене владельца автомобиля и регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции. Это касается машин старше четырех лет. Кроме того, ТО необходимо пройти снова в случае внесения изменений в конструкцию транспорта.

В Министерстве внутренних дел России разъясняли, что обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства.