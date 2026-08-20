15-летняя внучка донашивает одежду за Ларисой Долиной

Лариса Долина прилетела в Казань, чтобы принять участие в песенном конкурсе "Новая волна". Исполнительница хита "Погода в доме" будет выступать на открытии фестиваля.

Как рассказала сама певица в беседе с изданием Metro, в Казань она отправилась прямиком с побережья Азовского моря. Там Лариса Александровна отдыхала с дочкой и внучкой. Родственницы артистки обычно сопровождают ее в поездках, но на этот раз они решили остаться на юге.

"Дочь Ангелина и внучка Александра пока ещё остались на море, а я уехала раньше. Дочь сейчас там очень занята – учится кататься на виндсёрфинге. Я бы никогда не рискнула – очень этого боюсь", — поделилась Долина.

Лариса Александровна особенно гордится своей внучкой. Саше скоро исполнится 15 лет, она растет очень талантливой и бойкой девочкой.

"Она вообще ничего не боится – очень смелая девочка у нас. Папа научил ее кататься на сноуборде, на виндсёрфе", — отметила певица.

Интересно, что у 71-летней артистки и ее внучки почти одинаковый размер одежды. Только с обувью существенная разница. Но вещи у модной бабушки Александра не просит. "Я очень рада этому. Во-первых, она очень высокая. Во вторых, у неё 39-й размер ноги, тогда как у меня 37-й. Наряды не просит, но я сама ей отдаю что-то, если понимаю, что больше это носить не буду", — призналась Долина.