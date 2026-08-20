Тигрица Умит обживается в Казахстане: уже съела волка и кабана

В Казахстане рассказали об адаптации выпущенной в дикую природу амурской тигрицы Умит (Надежда), пишет ТАСС. Животное ранее было передано Россией, после чего выпущено в дикую природу.

Согласно сообщению пресс-службы комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов республики, процесс адаптации тигрицы к самостоятельной жизни проходит успешно. Специалисты наблюдают за передвижением Умит с помощью GPS-ошейника и проводят полевые обследования территорий.

За первые десять дней тигрица добыла волка, а вскоре - еще и дикого кабана. Ежедневное наблюдение продолжается.