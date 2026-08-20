Россия фиксирует попытки Европы придумать свои форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг, 20 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как уточнила чиновница, мы "фиксируем такие заходы на разных уровнях по имеющимся дипломатическим каналам". Это подтверждает публикации западных СМИ о попытках европейских государств "не остаться на обочине истории, когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез".

При этом Запад не рассматривает Украину как самостоятельное государство, а использует ее как плацдарм для угроз в адрес нашей страны, отметила Захарова. Она напомнила про сугубо утилитарное отношение западных спонсоров к Украине и стремление за счет ее обескровливания попытаться ослабить Россию.

В то же время Евросоюз, перечисляя доходы от российских замороженных активов в пользу Украины, способствует терроризму. Как подчеркнула представитель МИД, Москва вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида и терроризма, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, процитировал фельдмаршала Христофора Миниха в ответ на вопрос о перспективах возобновления диалога с Киевом. Политик заявил, что "время покажет", продолжится ли дипломатический процесс, а также напомнил одно из высказываний Миниха о том, что "в России вообще надо жить долго".