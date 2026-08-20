Последняя неделя лета начнется в Москве с похолодания

В московском регионе после теплых выходных ожидается похолодание. Об этом предупредила в четверг, 20 августа, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам метеоролога, понедельник, 24 августа, сулит москвичам небольшой дождь и дневную температуру 18-23 градуса. Во вторник и среду столбики термометров будут показывать 16-21 градус. Это уже не соответствует климатической норме конца августа, отставая от нее на два-три градуса.

Однако этому похолоданию будут предшествовать теплые летние выходные с температурой до 25 градусов, цитирует Паршину "Интерфакс".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды. Жителям столицы обещают перепады "от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", причем "характер погоды будет меняться буквально на глазах".

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что зима-2026/2027 будет чрезвычайно снежной и "грядущий холодный сезон в общем-то будет очень насыщен влагой". По словам эксперта, климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте.