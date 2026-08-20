Российская армия в ходе специальной военно операции продолжила удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которую враг задействует в своих интересах.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражены два морских "сухогруза" с боеприпасами и военным имуществом.

Кроме того, уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Министерстве иностранных дел России указывали, что актуальность задач российской СВО подтверждают многочисленные факты, включая удары укронацистов по мирным жителям. Однако спецоперация завершится победой России и достижением всех поставленных целей.

Тем временем Брюссель невольно разоблачил истинный настрой киевского режима. Заявляя на публику об исключительно оборонительном характере своих действий и обвиняя Россию в агрессии, Украина просит у европейских доноров не средства ПВО для самозащиты, а только ударные вооружения: дроны, ракеты, истребители.