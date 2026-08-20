Тульский губернатор вмешался в эпопею с рисунком на детской площадке: "Направлю усердие чиновников в нужное русло!"

Стремление к порядку нельзя доводить до абсурда. Так отреагировал глава Тульской области Дмитрий Миляев на ситуацию вокруг детского рисунка на игровой площадке в городе Болохово.

Местные власти выразили недовольство тем, что девочка разрисовала резиновое покрытие площадки, и потребовали от ее родителей за свой счет вернуть площадке первозданный вид. В соцсетях городской администрации утверждали, что решили удалить рисунок по "многочисленным просьбам" жителей. Однако, судя по комментариям в Сети, многие люди вступились за ребенка.

Эта история дошла до главы региона. Дмитрий Миляев написал в своем MAX-канале, что поддерживает мнение большинства жителей области: "Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте".

Высказался политик и в адрес не в меру ретивых чиновников, пообещав, что "обязательно направим усердие местной власти в нужное русло".

Не осталась в стороне от этой ситуации и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен подчеркнула, что никакого преследования в отношении ребенка и его семьи быть не может, не должно и не будет. Лантратова напомнила главный принцип взрослой политики по отношению к детям: "Не подавлять инициативу и творчество, а поддерживать их и создавать возможности для развития".

К настоящему времени вопрос можно считать успешно решенным и поставить точку в этой истории, подчеркнула уполномоченный по правам человека в своем MAX-канале. Лантратова поблагодарила всех, кто "не остался равнодушным, обратил внимание на эту ситуацию и помог сделать так, чтобы голос ребенка был услышан".