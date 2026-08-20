Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Михаэля Мартенса. Это следует из базы данных ведомства.

Как сообщает в четверг, 20 августа, РИА Новости, МВД объявило в розыск корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, который на пресс-конференции в Белграде поинтересовался у главаря киевского режима, чем можно помочь Украине, чтобы "убивать больше русских".

Согласно базе данных МВД России, Мартенс объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, о какой именно уголовной статье идет речь.

Этому предшествовало обещание представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Москва добьется справедливой правовой и общественной оценки слов Мартенса. Россия не считает достаточной реакцией "некоторую нервозность в немецком журналистском сообществе".

Чиновница заявила, что "ФРГ кому-то спустила бы на тормозах подобные высказывания в свой адрес", напротив — Германия "забыла бы моментально о свободе слова и сказала бы, что это бесчеловечно".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пообещал, что Мартенс однажды ответит за свое высказывание об убийстве русских. Политик напомнил, что прежде за подобные вопросы "гнали из профессии". Как отметил Медведев, "зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду", однако журналист "свою часть ответственности понесет".