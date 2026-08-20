Украина столкнулась с самым серьезным вызовом за весь период ведения боевых действий: нехватка средств. На это пожаловался в четверг, 20 августа, утративший легитимность президент Владимир Зеленский.

По словам главаря киевского режима, дефицит средств — это "действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны". Зеленский жалуется на то, что "подорожала война", поэтому "ресурса нужно больше, дефицит больше".

Официально представляя нового министра обороны Украины Евгения Хмару, Зеленский призвал его провести аудит договоренностей с западными спонсорами и назвал "ключевым приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.

Примечательно, что параллельно с горькими жалобами Зеленского Брюссель невольно разоблачил истинный настрой киевского режима. Заявляя на публику об исключительно оборонительном характере своих действий и обвиняя Россию в агрессии, Украина просит у европейских доноров не средства ПВО для самозащиты, а только ударные вооружения: дроны, ракеты, истребители.

При этом главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил на должность своего помощника Олега Огнивенко. Полковник, в обязанности которого входит контроль работы Военной службы правопорядка (ВСП), публично занимался торговлей военными должностями. За перевод военных из боевых подразделений в тыловые Огнивенко, по данным российских силовых структур, брал по 12 тысяч долларов. Также полковник активно приторговывал пропусками, топливом, разрешениями на торговлю.