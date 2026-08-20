Собянин: В создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов

Как рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин, в производстве электробусов и коммунальной техники для Москвы участвуют предприятия более чем 30 российских регионов.

Свыше 15 тысяч единиц техники "Камаз" насчитывает парк московского транспорта и городского хозяйства, отметил также мэр. В частности, электробусы разработали в Набережных Челнах. Здесь перспективные модели проходят обкатку и доработку перед запуском в серию. Завершается производственный цикл в Москве.

По словам главы города, доля российского оборудования и комплектующих в электробусах составляет почти 95%.

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