Средства ПВО в ночь на пятницу, 21 августа, сбили 325 украинских дронов

Средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 325 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, дроны перехватили над 16 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили семь вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Из-за атаки столичные аэропорты перешли на ограниченный режим работы.