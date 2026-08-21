В зоне спецоперации российские войска прорвали оборону неонацистов к юго- востоку от Красного Лимана. Наши бойцы закрепились у посёлка Райгородок, который расположен всего в десяти километрах от Славянска. Пригороды важнейшего укрепрайона противника в ДНР штурмуют и с востока. Первые разведгруппы уже начали занимать позиции на окраинах. Многие боевики пытаются эвакуироваться по единственной уцелевшей трассе - в сторону Доброполья.

Контрольный подрыв. Блиндаж в селе Красноподолье, где прятались националисты, взлетел на воздух. Движения, ответного огня, переговоров в эфире - больше нет. Понимая, что российские войска готовятся к штурму, националисты бросили свой опорный пункт. Знали - все равно не удержать. И ночью ушли в Доброполье.

Препятствий для наступления на Доброполье с юга больше нет. Этот фланг полностью в руках группировки "Центр". Сейчас российских бойцов и первые рубежи ВСУ в городе разделяют всего 3 километра. Эта дистанция, с которой артиллерия спокойно может работать прямой наводкой.

Но сегодня приоритетная цель другая. За набором цифр - координаты укрепрайона ВСУ в Николаевке. Этот ближайший пригород Славянска - под постоянным огнем батарей. Сопротивление националистов заметно пошло на спад. А сам "населенник" российские войска начали брать в окружение. Сомнений в том, что Николаевка окажется в котле, уже никаких. Блокированные бандеровцы остались без поддержки и резервов.

Впрочем, ждать, пока Николаевка отвалится окончательно, наши бойцы не стали. Первые разведгруппы спокойно обошли позиции ВСУ и просочились в Славянск. По последним сообщениям, разведчики уже начали выбивать противника с территории бывшей городской больницы. Врачей и пациентов там давно нет. Три месяца назад ВСУ обустроили в здании опорный пункт и с десяток огневых точек.

В Запорожской области, в городе Орехов, наши штурмовики заняли несколько улиц на окраине. По иронии, среди тех, что бросили ВСУ, оказалась и улица, названная украинскими неонацистами в честь карателей - "героев АТО". Тех самых, что убивали в Донбассе женщин, детей, стариков. Как видно, к памяти своих "героев" бандеровцы особого уважения не питают. И когда запахло прямыми стычками с российскими штурмовиками, поспешили убраться.