Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Сергей Черниченко в составе расчета БПЛА во время воздушной разведки вскрыл замаскированные наблюдательные пункты противника, а также места проведения ротации личного состава ВСУ и передал координаты артиллеристам. По неприятелю был нанесён мощный удар. Наши штурмовые подразделения успешно продвинулись вглубь обороны противника.

Лейтенант Алексей Бикузин - командир миномётной батареи - грамотно руководил подчинёнными, которые уничтожили пять вражеских ретрансляторов для увеличения зоны полёта fpv-дронов. Благодаря его решительным действиям оборудование противника было выведено из строя.