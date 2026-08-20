Небо над Киевом и областью заволокло густым черным дымом. Горят склады с западным вооружением, военные заводы и объекты критически важной инфраструктуры. Именно они и стали основной целью массированного удара российской армии в глубоком тылу противника.

"В городе Киеве поражены: промышленное предприятие компании "ФАЙЕР ПОИНТ", производившее компоненты для ударных БпЛА большой и средней дальности, а также осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго". Торгово-складской комплекс компании "УКРСПЕЦСИСТЕМС", на котором осуществлялось производство компонентов для ударных БпЛА большой и средней дальности. И сборочное предприятие авиационной промышленности ГП "АНТОНОВ", производившее БпЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый", - говорится в сообщении Минобороны.

Под ударом также механический завод в Соломенском районе и предприятие "Элекон", на котором производили электрооборудование. Полыхает один из ведущих центров по изготовлению легкой авиационной техники "Аэрос".

Россия запустила несколько десятков баллистических ракет различного типа по целям в Киеве и области. Всю ночь местные жители публиковали кадры в социальных сетях. Наши "Искандеры", "Цирконы" и "Калибры" один за другим беспрепятственно пролетают над столицей. ПВО не работает.

На украинском телевидении обсуждают, почему так сложно противостоять российским ракетам и беспилотникам. Неужели проблема в нехватке систем ПВО? Офицер ВСУ объясняет: американских установок "Пэтриот" достаточно. Но вот запас снарядов к ним практически исчерпан.

Этот массированный удар - ответ на террористичекие атаки Киева, которые направлены против гражданского населения. Российская армия, подчеркивают в военном ведомстве, бьет исключительно по стратегически значимым объектам. И это не только предприятия ВПК, склады, нефтехранилища, но и логистические центры. Один из них был поражен минувшей ночью.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что работа по глубоким тылам противника будет продолжена.