Город Сеута, испанский анклав в Африке, оказался на грани эпидемии

Катер с десятками мигрантов, в основном из Марокко, прибыл к пляжу Картахена - это город на побережье Испании. До Африки, если по прямой, - почти 200 километров морем. Однако мигранты решились на опасное плавание. У многих лица закрыты балаклавами.

Местные жители стали в спешке покидать пляж. Все еще помнят, какие беспорядки устраивали марокканцы в Сеуте. И что они несут с собой, догадываются. Вот так сейчас выглядит пляж в испанском анклаве на территории Африки: горы мусора, когда-то ласкающий ноги песок превратился в бурую грязь. Неизвестно, что с морем, в котором мигранты и мылись, и использовали в качестве туалета.

"Мы все видим. Мы с коллегами видели больных сифилисом, больных гонореей, которые приезжают сюда, чтобы вылечиться. Они просят у нас помощи. У меня самой были пациенты с открытой формой туберкулеза. Они пришли в мое отделение за лекарствами. Приходили и с чесоткой. А власти говорят, что нет ни туберкулеза, ни чесотки. Это катастрофа", - говорит женщина.

Власти Сеуты решили очистить пляж от нечистот. Полицейские начали вылавливать мигрантов и доставлять в центры временного размещения. По сообщениям информационных агентств, в течение дня были перемещены более двух с половиной тысяч человек. Эпидемиологическая ситуация в анклаве ухудшается с каждым днем.

"Вся эта ситуация может привести к серьезным проблемам со здоровьем для них самих и повышает риск эпидемии среди местных жителей, которые, конечно, испытывают крайнее беспокойство и страх. Они боятся выходить на улицу и посещать пляжи. Это логично - если сотни чужаков вторглись в ваш дом, вы будете испытывать страх", - отметил Энрике Ровиральта, председатель ассоциации врачей Сеуты.

Испанские власти признают появившуюся проблему и осознают ее угрозу. Впрочем, продолжают играть в терпимость, видимо, надеясь на финансовую помощь Евросоюза. Потому что депортировать мигрантов на родину было бы слишком просто. А вот их содержание и сдерживание эпидемиологических угроз - это повод для Мадрида обратиться за дотацией.

"У нас коллапс системы здравоохранения. Медицинский персонал в Сеуте находится в состоянии крайней усталости. Но сваливать вину на мигрантов - это ксенофобия! Мигранты не привозят болезни! Они могут заболеть, находясь в антисанитарных условиях. Гуманитарная ситуация действительно экстраординарная. Поэтому мы делаем все, чтобы укрепить нашу систему здравоохранения", - заявила Моника Гарсиа, министр здравоохранения Испании.

Лодка с мигрантами, прибывшая в Картахену, пока одна. Полиция в силах справится с тремя десятками мигрантов. Вот только это только пробный рейс. Очевидно, что идет разведка новых путей переправки мигрантов из Африки в Испанию.