Мишустин: Положительную динамику в экономике удалось сохранить вопреки вызовам

Правительству удалось сохранитель положительную динамику в экономике страны вопреки серьезным внешним вызовам. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер Михаил Мишустин.
Для сохранения тренда необходимо запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес имел дополнительные возможности для вложений в проекты, ориентированные на внутренний спрос.
Еще одна важная тема - обновление машин скорой помощи. На эти цели будет выделено более миллиарда рублей. До конца года порядка 20 регионов получат 200 специализированных автомобилей.
Зашла речь и о системной поддержке ДНР и ЛНР.
"Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4,1 млрд рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования и ремонт сетей. Финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сферах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжить налаживать быт, а бизнес развивал свои проекты и открывал новые", - сказал Мишустин.