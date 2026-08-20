Мишустин: Положительную динамику в экономике удалось сохранить вопреки вызовам

Правительству удалось сохранитель положительную динамику в экономике страны вопреки серьезным внешним вызовам. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер Михаил Мишустин.

Для сохранения тренда необходимо запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес имел дополнительные возможности для вложений в проекты, ориентированные на внутренний спрос.

Еще одна важная тема - обновление машин скорой помощи. На эти цели будет выделено более миллиарда рублей. До конца года порядка 20 регионов получат 200 специализированных автомобилей.

Зашла речь и о системной поддержке ДНР и ЛНР.