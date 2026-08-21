Делягин: Зеленский прекрасно понимает, что его "прикопают где-нибудь"

Приведет ли "картонный Майдан" к госперевороту на Украине и есть ли шанс, что режим Зеленского сменится режимом Федорова? Ради каких гарантий нынешний киевский главарь сдает антикоррупционному бюро людей из своего окружения? И ускорится ли продвижение России на фронте теперь, когда позиции Зеленского слабеют?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Зеленский подлежит ротации, он про это хорошо знает. Он отчаянно торгуется со всеми по поводу гарантий. При этом прекрасно понимая, что гарантий не будет, его просто прикопают сразу где-нибудь. Потому что зачем нужен такой свидетель?" – отметил он.

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