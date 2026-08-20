Поведение японского руководства напоминает про известное высказывание российского историка Василия Ключевского о том, что история наказывает за незнание ее уроков. Такое заявление сделала в четверг, 20 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Токио не скрывает недовольства поездкой президента России Владимира Путина на Курилы, которые японские власти называют своими Северными территориями, отказываясь признать российский суверенитет над островами. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что правительство "тщательно рассматривает меры" в отношении Москвы.

Однако Захарова, которую цитирует РИА Новости, напомнила "очень простое и при этом очень емкое" историка Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, отметила, что не только у России с Японией имеются разногласия. У Китая есть к Стране восходящего солнца серьезные исторические претензии, связанные с противостоянием в годы Второй мировой войны. Как заявила парламентарий в интервью "Ленте.ру", "повторения такого не хотят, и это осталось на уровне генетической памяти, абсолютно точно".