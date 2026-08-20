Посол России разоблачил план Швеции по Украине: "Настоящий клондайк"

Шведский военно-промышленный комплекс стремится максимально нажиться на украинском конфликте. На это указал в четверг, 20 августа, посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Как напомнил дипломат, королевство имеет большой опыт в использовании войн в собственных интересах. В частности, в годы Второй мировой войны шведские олигархи снабжали сталью и другими стратегическими материалами фашистскую Германию.

Конфликт на Украине открыл для Швеции настоящий клондайк, указал Беляев. На сегодняшний день шведский военно-промышленный комплекс является фактически единственным бурно растущим сектором национальной экономики и двигателем роста ВВП страны. В частности, стоимость акций Saab, выпускающего многоцелевые истребители Gripen, с 2022 года взлетела на бирже на тысячу процентов, сообщает РИА Новости.

Ранее Швеция и Дания пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, потратив на системы ПВО для киевского режима 290 миллионов долларов. При этом основную часть финансирования взяла на себя Швеция, датские вложения составили лишь около 55 миллионов долларов.

В то же время Швеция не желает тратиться впустую. Министр иностранных дел королевства Мария Мальмер Стенергард сетовала, что скандинавские государства несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины, если сравнивать с другими членами Североатлантического альянса.