Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов четверга, 20 августа, 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа объяснил, почему киевский режим нацеливает свои дроны и ракеты именно на гражданские объекты в России. Парламентарий, слова которого приводит "Лента.ру", указал на попытки Украины "придать всему этому публичности, что якобы они эффективны". На этом основании Киев выпрашивает у своих западных доноров вооружения, нимало не смущаясь своей террористической деятельности против мирного населения.

При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский жалуется, что денег на ведение войны не хватает. Утративший легитимность президент Украины называет дефицит ресурсов самым серьезным вызовом, с которым довелось столкнуться стране.