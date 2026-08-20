Минпросвещения перечислило главные нововведения 2026/27 учебного года

В предстоящем 2026/27 учебном году в российских школах появятся несколько ключевых изменений. О них рассказал в четверг, 20 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов.

К таким нововведениям относится поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России" с пятого по седьмой классы. У российских школьников появятся единые учебники истории (8-9-й классы) и обществознания (9-10-й классы)..

Со второй четверти начнут преподавать курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Кроме того, в экспериментальном режиме восстановят систему оценивания поведения в школах.

Кравцов также подчеркнул, что в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в России до конца 2026 года будет введено более 30 новых школ, рассчитанных более чем на 31 тысячу мест. Ремонт завершат более чем в тысяче школ, примерно 350 детских садах и 268 колледжах, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом учебном году уже с 1 сентября четверть всех школьников России будут работать с Московской электронной школой (МЭШ). За десять лет развития этой программы она превратилась в одну из крупнейших в мире, с самыми продвинутыми сервисами. Удачный опыт МЭШ начинают внедрять и в колледжах.

Тех, кто только собирается пойти в первый класс, успокоили специалисты Роспотребнадзора: никакой специальной предшкольной вакцинации не требуется. В ведомстве уточнили, что к первому учебному году ребенок уже должен иметь сформированный иммунитет к основным инфекциям, полученный в ходе плановой иммунизации.