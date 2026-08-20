Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению природных пожаров на территории Сербии. Об этом рассказали в четверг, 20 августа, в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнило ведомство, уже в первый день работы Ил-76 совершил пять вылетов и произвел десять сбросов воды на очаги возгораний. В общей сложности на бушующие в Сербии пожары было сброшено 210 тонн воды.

В МЧС пообещали, что оперативная группировка ведомства продолжит помогать сербским коллегам бороться с огнем по поручению президента России Владимира Путина. Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить перехода огня на жилые дома и минимизировать угрозу для мирного населения.

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил помощь России в борьбе с природными пожарами. Как отметил политик, он благодарен Москве, "которая нам отправила "Ильюшин". Благодаря этой помощи "все дома сохранены", цитирует сербского лидера РИА Новости.

В Германии ранее признали критическую ошибку, допущенную в отношении России. Из-за санкций в Европе не могут задействовать российские вертолеты Ка-32 для тушения природных пожаров — рестрикции запрещают закупать запчасти и проводить техническое обслуживание машин, поэтому они выведены из эксплуатации. Произошло это именно тогда, когда охваченные пламенем европейские страны отчаянно нуждаются в помощи. Подыскать альтернативу не получилось.