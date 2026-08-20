Между Израилем и Турцией стремительно разгорается конфликт, который грозит перерасти в вооружённое противостояние. Поводом стал удар ВВС еврейского государства по военному аэродрому Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб.

В канцелярии Нетаньяху утверждают, что там в нарушение всех договоренностей планировалось размещение турецких войск, что является угрозой для безопасности Израиля. И Дамаск, и Анкара это заявление уже опровергли.

С резкой критикой на власти еврейского государства обрушился и бывший премьер-министр этой страны - Эхуд Барак. В соцсетях он написал, что "Нетаньяху полностью сошел с рельсов, а сознательное повышение им напряженности в отношениях с Турцией является безответственным и глупым".