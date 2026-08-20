Только Россия может являться гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила в четверг, 20 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница указала на то, что западные государства не нуждаются в процветающей независимой Украине — она "рассматривается как территория для неоколониальной эксплуатации ресурсов и утилизации местного населения в топке геополитического конфликта против России".

Запад стремится "с помощью обескровливания Украины попытаться ослабить Россию", поэтому "будущее неонацистского киевского режима абсолютно точно уже предопределено", цитирует Захарову ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала первой войну, а лишь отвечала на агрессию киевского режима, развязанную им при поддержке Запада. Наше государство было единственным гарантом территориальной целостности Украины, но киевский режим провозгласил Москву своим врагом.

В Кремле тем временем отметили, что стран, стремящихся поспособствовать восстановлению мира на Украине, немного, однако "тем важнее и ценнее их усилия". При этом предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования сейчас нет из-за позиции Киева, который всячески саботирует переговорный процесс.